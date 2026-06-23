Замысел состоял в том, чтобы одновременными глубокими ударами на шести участках прорвать оборону противника, расчленить его войска и разбить по частям.

В дальнейшем предполагалось нанести удары по сходящимся направлениям на Минск с целью окружения и уничтожения основных сил врага восточнее столицы Беларуси. Затем наступление планировалось продолжить по направлению к границам Польши и Восточной Пруссии.

В результате 1-го этапа Белорусской операции были разгромлены главные силы группы армий «Центр».

23 июня 1944 года войска Красной армии освободили Сиротинский район (с 1961 — Шумилинский). Войска 1-го Прибалтийского фронта совместно с войсками 3-го Белорусского фронта, перейдя 23 июня в наступление, к 25 июня окружили западнее Витебска 5 вражеских дивизий и к 27 июня ликвидировали их, главные силы фронта 28 июня овладели Лепелем.

Беларусь помнит. Гомель помнит.

Гомель. Официально