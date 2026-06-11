В деревне Лозичи Глубокского района Витебской области работники МЧС из водоема извлекли 13-летнего мальчика. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть подростка.
Причина и обстоятельства трагедии устанавливаются.
❗️Буда-Кошелевский РОЧС напоминает:
— не оставляйте детей без присмотра, планируйте их досуг;
— обсуждайте с детьми опасность игр у водоемов, недопустимость купания вне специально оборудованных мест;
— при планировании отдыха у водоемов выбирайте специально оборудованные места;
— объясните детям недопустимость прыжков с дамб, мостов, пристаней;
— помните, опасность для детей может таиться и в надувных, каркасных бассейнах, других емкостях с водой.
Важно: на территории Буда-Кошелевского района официально определено три места для купания: озера в г.Буда-Кошелево, аг.Коммунар, д.Морозовичи
➡️ На обустроенных пляжах оборудованы спасательные станции и посты ОСВОД, расчищено дно, есть необходимая для комфортного отдыха инфраструктура.