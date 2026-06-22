В ходе проведения полевых мероприятий Жлобинской межрайонной инспекцией выявляются нарушения Правил любительского рыболовства, связанные с использованием рыболовами в темное время суток кружков, жерлиц, ставок, колобашек и других аналогичных систем и оснащений.

Напоминаем, что согласно пункту 38 Правил запрещается любительское рыболовство в темное время суток:

с использованием кружков, жерлиц, ставок, колобашек и других аналогичных систем и оснащения;

с судов;

при осуществлении подводной охоты.

В Правилах определен термин «темное время суток»: «темное время суток — период времени, течение которого начинается спустя один час после захода солнца и заканчивается за один час до его восхода».

В соответствии с пунктом 13 Правил, лов рыбы в темное время суток разрешен только с берега с использованием следующих орудий любительского рыболовства:

нахлыстовые, поплавочные, кивковые и донные удочки всех систем, спиннинги, кораблики;

экран-телевизоры размером не более 1 х 1,5 м и шагом ячеи не более 30 мм в количестве не более 2;

сачки, имеющие форму круга с диаметром окружности не более 0,6 м или иную форму с максимальным расстоянием между противоположными сторонами не более 0,6 м с шагом ячеи менее 10 мм, и подъемные сетки размером не более 1 х 1 м и шагом ячеи менее 10 мм для лова рыбы в качестве наживки.

Рыболовы, использующие орудия и способы рыболовства, указанные в пункте 38 Правил, в темное время суток несут административную ответственность за добычу или попытку добычи рыбы в запретное время, запрещенными орудиями или способами. Данное нарушение квалифицируется по ч. 1 ст. 16.25 КоАП Республики Беларусь и влечет наложение на граждан штрафа в размере до 30 базовых величин.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского, 45/2а, тел. 2—76-30, или по телефону горячей линии Госинспекции: 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ