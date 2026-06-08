Целых три четверти нашей планеты занимает мировой океан, являющийся средой обитания для бесчисленного множества живых существ. Кроме подводных жителей, его ресурсы питают еще и людей. Именно океан делает Землю пригодной для жизни планетой. Процессы, протекающие в нем, определяют существование всей природы.

Обратить внимание на проблемы мирового океана, повысить уровень осведомленности населения о нем и его жителях, выявить неразрывную связь человечества с подводным миром призван международный праздник.

Интересные факты о Мировом океане:

Океан способен поглощать более 30% производимого населением Земли углекислого газа, что помогает нейтрализовать последствия глобального потепления. Если площадь Мирового океана (361 млн км) умножить на его среднюю глубину (3,799 км), то получится, что объем океана равен 1370 млн куб. км). Если воду из Мирового океана разлить в 20-литровые канистры и поровну поделить их между землянами, то каждому достанется 20 млрд канистр морской воды. В одном литре морской воды содержится около 40 тыс. микроорганизмов, которые можно разглядеть только под микроскопом. Они играют важную роль в жизни нашей планеты. Крошечные одноклеточные водоросли (фитопланктон), обитающие в Мировом океане, вырабатывают 50% всего кислорода для земной атмосферы. Когда люди побывали в экстремальных глубинах Мирового океана, они обнаружили там разнообразные формы жизни, которые привыкли обходиться без солнечного света. Это открытие опровергло первоначальную гипотезу о том, что источником жизни на Земле является Солнце. Ученые установили, что в Мировом океане плавает около 8 млн. тонн мусора. Океанические течения постепенно приносят его в Атлантический океан и концентрируют в Саргассовом море. Здесь уже образовалось гигантское пятно из пластиковых и прочих отходов. Благодаря океаническим течениям мусорное пятно постоянно разрастается.

Подготовила Елизавета Малая