Целых три четверти нашей планеты занимает мировой океан, являющийся средой обитания для бесчисленного множества живых существ. Кроме подводных жителей, его ресурсы питают еще и людей. Именно океан делает Землю пригодной для жизни планетой. Процессы, протекающие в нем, определяют существование всей природы.
Обратить внимание на проблемы мирового океана, повысить уровень осведомленности населения о нем и его жителях, выявить неразрывную связь человечества с подводным миром призван международный праздник.
Интересные факты о Мировом океане:
- Океан способен поглощать более 30% производимого населением Земли углекислого газа, что помогает нейтрализовать последствия глобального потепления.
- Если площадь Мирового океана (361 млн км) умножить на его среднюю глубину (3,799 км), то получится, что объем океана равен 1370 млн куб. км). Если воду из Мирового океана разлить в 20-литровые канистры и поровну поделить их между землянами, то каждому достанется 20 млрд канистр морской воды.
- В одном литре морской воды содержится около 40 тыс. микроорганизмов, которые можно разглядеть только под микроскопом. Они играют важную роль в жизни нашей планеты. Крошечные одноклеточные водоросли (фитопланктон), обитающие в Мировом океане, вырабатывают 50% всего кислорода для земной атмосферы.
- Когда люди побывали в экстремальных глубинах Мирового океана, они обнаружили там разнообразные формы жизни, которые привыкли обходиться без солнечного света. Это открытие опровергло первоначальную гипотезу о том, что источником жизни на Земле является Солнце.
- Ученые установили, что в Мировом океане плавает около 8 млн. тонн мусора. Океанические течения постепенно приносят его в Атлантический океан и концентрируют в Саргассовом море. Здесь уже образовалось гигантское пятно из пластиковых и прочих отходов. Благодаря океаническим течениям мусорное пятно постоянно разрастается.
Подготовила Елизавета Малая