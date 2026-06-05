5 июня в Беларуси отмечают сразу два значимых духовных события: День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой – просветительницы и канонизированной святой, а также 865‑летие со дня создания Креста Евфросинии Полоцкой, который почитается как одна из важнейших религиозных и национальных святынь белорусского народа.

Преподобная Евфросиния Полоцкая пользуется глубоким почитанием как среди православных, так и среди католиков. Она стала первой белорусской женщиной, канонизированной в лике святых. С ее деятельностью связаны важные шаги в развитии просвещения на белорусских землях: открытие первых образовательных учреждений и библиотек, создание школы архитектуры и живописи, а также содействие развитию ремесел.

Евфросиния – первая игуменья и наставница женщин в духовной жизни. Ее образ воплощает непреходящие ценности: миролюбие, духовность, просвещенность и любовь к своим корням.

Основным источником сведений о жизни святой служит «Житие Евфросинии Полоцкой…». Согласно этому тексту, она родилась около 1101 года (не позднее 1104‑го) в Полоцке Витебской области.

До принятия монашества будущая святая носила имя Предслава. Она была праправнучкой святого равноапостольного князя Владимира и дочерью полоцкого князя Георгия (Святослава) Всеславича. С ранних лет Предслава владела грамотой и изучала духовные книги, включая Псалтырь и Священное Писание. В возрасте двенадцати лет, узнав о планах родителей выдать ее замуж, она тайно ушла в монастырь к своей тете – настоятельнице обители – и приняла монашество с именем Евфросиния, которое в переводе с греческого означает «радость».

После принятия монашества преподобная Евфросиния поселилась в келье при Полоцком Софийском соборе. В стенах монастыря она занималась ведением Полоцкой летописи и формированием библиотеки Софийского собора. Со временем эта библиотека превратилась в подлинное духовное сокровище восточнославянских земель, вызывавшее искреннее восхищение как у современников, так и у последующих поколений. Деятельность Евфросинии способствовала распространению просвещения на белорусских землях, однако впереди ее ждало еще немало высоких духовных служений.

Основание женского монастыря

Полоцкий епископ Илия официально дал благословение преподобной Евфросинии на создание женского монастыря. Для будущей обители было определено место Сельцо неподалеку от Полоцка – там располагалась церковь Спаса и место погребения полоцких епископов.

Примерно в 1128 году Евфросиния поселилась при церкви Преображения с целью основания женского монастыря. Она стала духовной наставницей и руководительницей для многих женщин, избравших иноческий путь. С годами Спасо‑Преображенский монастырь укреплялся и расширялся, приобретая широкую известность в полоцких землях.

На территории обители, на месте прежней деревянной церкви, Евфросиния начала возведение каменного собора. Строительные работы были завершены в 1161 году.

Создание Креста Евфросинии Полоцкой

В храме было специально отведено особое место для хранения уникального напрестольного креста – реликвии, заказанной преподобной Евфросинией Полоцкой у ювелира Лазаря Богши. Религиозная святыня была создана в 1161 году – 865 лет назад.

Крест имеет шестиконечную форму, его высота составляет около 52 см. Внутри помещены важнейшие христианские святыни: частица Древа Креста Господня с каплей Крови Спасителя, частицы камней Гроба Господня и гробницы Божьей Матери, частицы мощей первомученика архидиакона Стефана и великомученика и целителя Пантелеймона, капля крови великомученика Дмитрия Солунского.

Основа креста изготовлена из кипарисового дерева и обложена золотыми и серебряными пластинами, украшена драгоценными камнями и жемчугом. На лицевой стороне, выполненной в технике перегородчатой эмали (что демонстрирует высочайшее мастерство создателя), размещены иконки: Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, Иоанна Предтечи, архангелов Михаила и Гавриила, четырех евангелистов, небесных покровителей заказчицы и ее родителей.

На оборотной стороне креста указано имя его создателя, а на боковых торцах выгравирована надпись‑завещание преподобной Евфросинии, включающая заклятие‑оберег.

На протяжении веков реликвия перемещалась между разными монастырями, неоднократно возвращаясь в Полоцк, пока не была утеряна в период Великой Отечественной войны. Сегодня ее местонахождение остается одной из главных исторических загадок Беларуси – существует несколько версий относительно дальнейшей судьбы святыни.

К тысячелетию Полоцкой епархии и Православной церкви в Беларуси (1992 год) было принято решение воссоздать Крест. Эта инициатива стала возможной благодаря находке 1950‑х годов: историк и археолог Л. В. Алексеев обнаружил в фотоархиве Ленинградского отделения Института археологии (ныне – Институт истории материальной культуры РАН) фотонегативы Евфросиниевского Креста, сделанные в 1896 году в Полоцке.

24 августа 1997 года митрополит Филарет совершил освящение копии Креста Евфросинии Полоцкой. В настоящее время данный экземпляр реликвии хранится в Спасо‑Преображенском соборе Полоцкого Спасо‑Евфросиниевского женского монастыря.

Открытие мужского монастыря и паломничество на Святую землю

После завершения строительства Спасо‑Преображенского монастыря преподобная Евфросиния приступила к возведению каменной церкви в честь Пресвятой Богородицы. При этой церкви был учрежден Богородицкий мужской монастырь.

Основанные Евфросинией монастыри располагали иконописными мастерскими, в которых изготавливались оклады для икон и иные предметы церковного обихода. Также в них действовали мастерские по переписыванию книг и функционировали школы. В этих школах преподавались как светские, так и духовные дисциплины: чтение, письмо, нотная грамота и греческий язык.

В преклонном возрасте Евфросиния совершила пешее паломничество на Святую землю. Достигнув почитаемых христианами мест, она провела последние годы жизни в Иерусалиме, где скончалась от болезни в 1167 или 1173 году.

Первоначально преподобная была погребена вблизи Иерусалима, в монастыре Святого Феодосия. В 1187 году ее останки перенесли в Киево‑Печерскую лавру, где они пребывали свыше семи столетий. В 1910 году состоялось торжественное перенесение мощей из Киева в Полоцк. В XX веке их неоднократно вывозили из Полоцка по различным причинам. С 1943 года и по сей день мощи Евфросинии хранятся в Полоцком Спасо‑Евфросиниевском монастыре.

Жизнь преподобной Евфросинии служит образцом благочестия. Ее подвижническая деятельность отмечена любовью к ближнему, милосердием и самоотверженностью. Образ Евфросинии Полоцкой и сегодня остается символом духовной силы белорусского народа.

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