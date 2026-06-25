Бесплатные консультации для малообеспеченных граждан проведут адвокаты всех территориальных коллегий 26 июня по случаю Дня образования адвокатуры Республики Беларусь, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.

Акция пройдет в первой половине дня в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробная информация о проведении акции в каждом регионе будет размещаться на сайтах и в социальных сетях территориальных коллегий адвокатов.

Бесплатные консультации для малообеспеченных граждан в этом году адвокаты страны также проведут 2 июля — по случаю Дня Независимости Беларуси, 17 сентября — Дня народного единства, 1 октября — Дня пожилых людей, 14 октября — Дня матери, 21 октябрь — Дня отца, 4 декабря — Дня юриста