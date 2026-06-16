Очередной день подписчика прошел в нашем районе, и мы рады поделиться с вами яркими моментами этого мероприятия.



В гостях у Буда-Кошелевского ПМС и Уваровичской участковой больницы побывали главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Александра Фролова и главный редактор районной газеты «Авангард» Татьяна Титоренко.

Татьяна Александровна рассказала о структуре газеты, ознакомила с ее социальными сетями «PROBudaKoshelevo», где районка активно представляет свои материалы. Участники мероприятия имели возможность подписаться на социальные сети и даже поучаствовать в увлекательной викторине, победители которой получили призы с фирменным логотипом газеты.

Районное издание в первую очередь рассказывает о жизни Будакошелевщины, ее людях и событиях. Но на страницах газеты можно почитать и новости республиканской, областной повестки. Газета также имеет чат-бот в Телеграмм, где каждый может обратиться со своими проблемами. В печатном издании существует рубрика «Авангард поднимает проблему», которая позволяет читателям быть в курсе актуальных вопросов и участвовать в их решении.

В ходе диалога был сделан акцент на том, что районную газету можно подписать не только через почтовое отделение, но и посредством ЕРИП. Кроме того, среди нововведений – электронная версия газеты, которую можно приобрести, что делает ее еще более доступной.

Приглашаем вас стать частью нашей дружной семьи подписчиков! Подпишитесь на районную газету и будьте в курсе всех новостей и событий, которые происходят в нашем районе.

Татьяна Титоренко

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