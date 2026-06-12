1 июля вступают в силу новые стандарты финансовых услуг и технологий. Как все будет работать на практике, рассказывает начальник ЦБУ №307 ОАО «АСБ Беларусбанк» Вера Гаева:

– Чтобы защитить клиентов и их денежные средства от мошенников, все банки страны теперь обязаны будут собирать определенные данные и формировать цифровой отпечаток устройства. Как правило, сбор информации происходит во время входа в систему дистанционного банковского обслуживания и ее использования.

Наибольшее количество вопросов от клиентов вызывает необходимость передачи параметров геолокации. Одних беспокоит, как будет храниться и использоваться данный параметр, других интересует, можно ли пользоваться услугами систем дистанционного банковского обслуживания, если человек находится за рубежом.

Для беспокойства нет причин: параметр геолокации хранится в зашифрованном виде и банк не передает его третьим лицам. Исключение делается только при выявлении мошеннической операции: цифровой отпечаток (включая геолокацию) передается в Национальный банк. Это требование стандарта для централизованной борьбы с киберпреступностью. Хочу обратить внимание, что практически все мы пользуемся сервисами такси и доставки, в рамках которых спокойно передаем параметр геолокации. В банковской же сфере – это вопрос сохранности денег клиентов.

При этом данный параметр один из многих, которые анализируются в совокупности. Если клиент, например, использовал мобильное приложение банка для входа с территории Беларуси, а в потом выехал за границу – никаких ограничений входа в приложение с данного устройства не последует. В Цифровом отпечатке устройства изменится лишь параметр геолокации. Злоумышленник попытается войти в ваш аккаунт с незнакомого устройства, да еще и из несвойственного для вас региона – система заметит это и откажет в доступе.

Для продолжения пользования каналами дистанционного банковского обслуживания с 1 июля никаких особых действий со стороны пользователей не потребуется. При первом входе в каналы система сама предложит предоставить необходимые разрешения. Достаточно следовать инструкциям на экране. Если по каким-либо причинам клиент не может или не хочет предоставлять необходимые параметры устройств, он сможет пользоваться всеми банковскими продуктами как и ранее, за исключением доступа к ним через каналы дистанционного банковского обслуживания.

Подготовила Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото Натальи Логуновой