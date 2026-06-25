Как сообщает Госпогранкомитет, по указанию Президента Республики Беларусь прорабатываются механизмы, которые позволят украинским гражданам посещать приграничные территории для сбора грибов и ягод в ранее установленных местах.

Пересечь границу они смогут в трех местах упрощенного пропуска: «Мутвица», «Хиничев» и «Селище» на направлениях украинских деревень Дроздынь, Березовое и Познань Ровенской области.

Пограничники также обеспечат сезонный упрощенный пропуск жителей приграничья на территорию республиканского ландшафтного заказника «Ольманские болота» в Столинском районе Брестской области.

Соответствующая информация направлена украинской стороне по дипломатическим каналам.

Подготовила Татьяна Титоренко