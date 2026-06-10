В Беларуси действует государственная программа адресной социальной помощи, в рамках которой семьям с маленькими детьми предоставляется бесплатное питание для детей до 2 лет. Как его получить, напомнили в Минтруда.

Кто имеет право на получение

Получить продуктовые наборы могут:

Семьи с низким доходом — е сли среднедушевой доход за последние 12 месяцев не превышает бюджет прожиточного минимума.

сли среднедушевой доход за последние 12 месяцев не превышает бюджет прожиточного минимума. Семьи с двойней и более детьми — в этом случае помощь предоставляется независимо от уровня дохода.

Что входит в продуктовый набор

В состав наборов входят продукты отечественного производства:

сухие молочные смеси

детские каши

мясные пюре

соки

молоко и кисломолочные продукты

Продуктовые наборы выдаются ежемесячно.

Где можно получить набор

Выдача осуществляется в торговых организациях по месту жительства.

Списки получателей и персональные ведомости направляются органами по труду, занятости и социальной защите.

Как оформить помощь

Для оформления потребуется подготовить:

паспорта родителей или документы, удостоверяющие личность

свидетельство о рождении ребенка

сведения о доходах семьи за последние 12 месяцев

документы о занятости (трудовая книжка или справки)

свидетельство о браке (если есть)

рекомендации по питанию от участкового педиатра

Заявление подается в службу «Одно окно» по месту регистрации одного из родителей.

Сроки назначения и продления

Помощь назначается с 1-го числа месяца, следующего за обращением.

Документы необходимо обновлять каждые 6 месяцев до достижения ребенком 2-летнего возраста.

Мінская праўда