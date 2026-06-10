В Беларуси действует государственная программа адресной социальной помощи, в рамках которой семьям с маленькими детьми предоставляется бесплатное питание для детей до 2 лет. Как его получить, напомнили в Минтруда.
Кто имеет право на получение
Получить продуктовые наборы могут:
- Семьи с низким доходом — если среднедушевой доход за последние 12 месяцев не превышает бюджет прожиточного минимума.
- Семьи с двойней и более детьми — в этом случае помощь предоставляется независимо от уровня дохода.
Что входит в продуктовый набор
В состав наборов входят продукты отечественного производства:
- сухие молочные смеси
- детские каши
- мясные пюре
- соки
- молоко и кисломолочные продукты
Продуктовые наборы выдаются ежемесячно.
Где можно получить набор
Выдача осуществляется в торговых организациях по месту жительства.
Списки получателей и персональные ведомости направляются органами по труду, занятости и социальной защите.
Как оформить помощь
Для оформления потребуется подготовить:
- паспорта родителей или документы, удостоверяющие личность
- свидетельство о рождении ребенка
- сведения о доходах семьи за последние 12 месяцев
- документы о занятости (трудовая книжка или справки)
- свидетельство о браке (если есть)
- рекомендации по питанию от участкового педиатра
Заявление подается в службу «Одно окно» по месту регистрации одного из родителей.
Сроки назначения и продления
Помощь назначается с 1-го числа месяца, следующего за обращением.
Документы необходимо обновлять каждые 6 месяцев до достижения ребенком 2-летнего возраста.