Чтобы избежать очередей в приемных комиссиях, белорусские абитуриенты получат возможность планировать свой визит в вуз за считаные минуты.





Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) анонсировал запуск специального сервиса предварительной записи. Он создан для оптимизации работы приемных комиссий и снижения стресса у поступающих в период вступительной кампании.

С 6 июля для абитуриентов начнет работу сервис «Электронная очередь для подачи документов в приемную комиссию учреждения высшего образования». Новая функция позволит заранее забронировать конкретную дату и время визита в приемную комиссию выбранного учреждения высшего образования, что существенно сэкономит часы ожидания.

Чтобы воспользоваться электронной очередью, абитуриенту необходимо выполнить всего четыре простых шага в личном кабинете на официальном сайте РИКЗ:

— авторизоваться в системе – способ входа зависит от года сдачи экзаменов. Выпускникам 2026 года достаточно указать идентификационный номер. Тем, кто сдавал ЦТ или ЦЭ в прошлом году, необходимо ввести серию и номер паспорта латиницей (например, MP1234567);

— в личном кабинете надо выбрать область, конкретное учреждение образования, факультет, специальность и форму обучения;

— затем выбрать свободную ячейку в календаре с удобными датой и временем;

нажать кнопку «Заказать талон». Система мгновенно сгенерирует PDF-талон и продублирует информацию в SMS-сообщении.

– Если после сдачи экзаменов абитуриент успел заменить паспорт, не тяните с визитом в РИКЗ. Подать заявку с новыми данными не получится до тех пор, пока сертификаты не будут переоформлены в соответствии с вашим новым удостоверением личности, – предупредили молодых людей в Республиканском институте контроля знаний.

Абитуриентам стоит взвешенно подойти к резервированию времени встречи в приемной комиссии через электронную очередь: количество мест на каждый временной слот строго ограничено. Если же у поступающего поменялись планы, следует заранее отменить уже имеющийся талон и, следуя тому же алгоритму, заказать новый на более подходящее время.

Сотрудники РИКЗ настоятельно просят абитуриентов быть бдительными. Подтверждение приходит исключительно с официального адреса rikc.by и никогда не содержит ссылок. Это сделано для защиты от мошенников.

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