Актуальные темы стали предметом обсуждения на заседании общественно-политического центра Буда-Кошелевского районного отделения партии «Белая Русь» с участием педагогической общественности.



Во встрече, проходившей на базе СШ №1 г. Буда-Кошелево, приняли участие председатель районного отделения партии Артем Гришай, члены совета и молодежного крыла «Искра», профактив, педагоги и работники учреждения образования.

В формате диалога участники заседания обсудили вопросы, касающиеся обеспечения кибербезопасности детей в цифровом мире. Член партии, лидер молодежного крыла «Искра» Станислав Сильченко отметил, что в данном направлении важно наладить доверительные отношения, не запрещать пользоваться интернетом, а обучить правильно им пользоваться и самим знать основы цифровой грамотности. Кибербезопасность – это жизненно важный навык, как, например, умение плавать.

О важности родительского контроля и мерах защиты в интернете от новых видов информационных угроз в отношении детей говорила в своем выступлении член партии, директор Бушевской школы Светлана Юнчиц.

Еще одну актуальную тему обсудили на заседании. Чтобы летние каникулы проходили интересно, а главное – безопасно, член Совета районного отделения партии, начальник отдела образования райисполкома Надежда Романова поделилась тем, как организована в районе совместная работа по летней занятости детей. Надежда Николаевна отметила работу лагерей труда и отдыха, оздоровительную кампанию, занятость в студотрядах, взаимодействие педагогов с учреждениями культуры и другими заинтересованными службами. Партийцы также смогли увидеть, как на практике проводят каникулы учащиеся СШ №1.

Подводя итоги встречи, участники обозначили важность совместной работы по созданию полезного и позитивного контента в интернет-пространстве, наиболее интересного для молодежи. И ключевую роль здесь должны играть именно молодые педагоги.

В продолжение встречи состоялось очередное заседание Совета районного отделения партии. Проведение запланированных мероприятий, в том числе молодежным крылом, ряд организационных вопросов стали предметом для обсуждения.

Партийное мнение

Анна Матузко, член Буда-Кошелевского районного отделения партии «Белая Русь»:



– Участие в заседании общественно-политического центра районного отделения «Белой Руси» для меня, как партийца и родителя, – несомненно, полезный опыт. Тем более, что темы, которые мы сегодня обсудили, интересные и актуальные, касающиеся самого главного – наших детей и их безопасности. Не случайно одним из основных направлений деятельности партии является социальная политика. Согласно ей, в фокусе внимания находятся вопросы развития человеческого потенциала, воспитание гармоничной и патриотичной личности, сохранение традиционной семьи, обеспечение счастливого детства.

Уверена, что привлечение в диалог в будущем не только партийного актива, специалистов служб, но и родительской общественности при обсуждении вопросов, касающихся охраны материнства и детства, принесет только положительный результат. Мы продолжим транслировать данный опыт на обсуждение новых актуальных тем и вопросов.

Наталья Логунова

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