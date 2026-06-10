Каникулы – это время отдыха и радости для детей, однако вместе с этим возникает необходимость обеспечить их безопасность. В этом контексте республиканская акция «Безопасные каникулы» становится важным мероприятием, направленным на защиту юных граждан во время летнего периода. В связи с этим, работники районного отдела по ЧС активно работают над тем, чтобы дети провели свой отдых безопасно.

Спасатели организовали в пришкольных лагерях различные тематические интерактивные мероприятия, на которых дети не только играли, но и получили важные знания о безопасности. В ходе этих мероприятий ребята обсуждали потенциальные опасности, которые могут возникнуть в летний период. Они изучили причины возникновения пожаров, запомнили номера экстренных служб и учились не только как правильно действовать в случае возникновения пожара, но и вызывать спасателей.

Не обошлось и без обсуждения правил поведения на водоемах. Спасатели рассказали детям о разрешенных местах для купания и напомнили о необходимости соблюдать осторожность на воде, рассказали, как действовать, если начал тонуть или если свело ногу судорога.

– Запомните, ходить на водоемы без взрослых строго запрещено, а купаться можно только в специально отведенных местах, где дежурят спасатели ОСВОД, – пояснил детям инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Александр Хацулев. Такие знания особенно важны в летний период, когда многие семьи проводят время у рек и озер.

В рамках акции также акцентировали внимание на окружающих опасностях, с которыми могут столкнуться дети во время каникул. В игровой форме они изучили правила поведения в лесу, если заблудились или начался пожар, как правильно выбрать одежду, если идете в лес, какие грибы можно собирать, а также правила безопасности во время грозы.

В завершение встреч работники МЧС демонстрировали тематические и обучающие мультфильмы, провели отработки планов эвакуации из зданий, а также вручили участникам акции буклеты по безопасности жизнедеятельности, пожелав им безопасных каникул.

Фото из архива Буда-Кошелевского отдела по ЧС