Более 140 выпускников напишут централизованный экзамен по предмету на выбор в резервный день. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.





«Всего централизованный экзамен по учебным предметам на выбор в резервный день сегодня напишут 148 человек. Больше всего зарегистрировалось для сдачи математики — 47 выпускников, по биологии и по истории Беларуси в контексте всемирной истории — по 21 человеку», — проинформировал Дмитрий Миронов.

Также сегодня 191 участник пишет тесты централизованного тестирования по всем предметам кроме госязыков. Здесь также самый популярный предмет — математика, ее сдаст 31 человек.

Последним резервным днем для ЦЭ и ЦТ станет 22 июня. Централизованные испытания состоятся по русскому и белорусскому языкам.