Напоминаем, что выставка открылась в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко и продлит свою работу до 6 июня. Посетить ее можно бесплатно с 10.00 до 19.00.

Экспозиции, подготовленные с помощью факультета истории и межкультурных коммуникаций ГГУ имени Ф. Скорины, посвящены одному из наиболее сложных периодов Великой Отечественной войны – 1941 году. Они рассказывает о людях, сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах, отдавших свои жизни за мирное будущее, о событиях, которые в то время проходили на Гомельщине.

Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото из архива историко-культурного центра