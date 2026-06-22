Память сильнее времени. На городском мемориале состоялся митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа

22 июня – дата, навсегда вписанная в историю нашей страны как день памяти, мужества и величайшей скорби. Мы склоняем головы перед теми, чьи судьбы опалило пламя войны, и перед теми, кто отдал жизнь, защищая свободу Отчизны. Нет дома, который бы обошла стороной эта беда. Эта боль – часть нашей общей истории, истории каждой семьи и всего государства.

– 85 лет назад на нашу землю пришла самая жестокая и кровопролитная война в истории человечества. Самый длинный день в году стал началом долгой и трудной дороги к Победе. С первого дня войны огромная вера в Родину, в свой народ, не давала нашему солдату, партизану, труженику тыла усомниться в освобождении страны от немецкого порабощения, добиться желанной Победы, – отметил, открывая памятное мероприятие, председатель райисполкома Валентин Ундруль. – Среди миллионов защитников Отечества доблестно сражались за Родину и наши земляки.

Глава района привел цифры и факты, касающиеся тех событий. Свыше одиннадцати тысяч сынов Будакошелевщины с оружием в руках воевали против немецко-фашистских захватчиков, из них более девяти тысяч не вернулись с военных фронтов. 14 августа 1941 года немецко-фашистские захватчики оккупировали Буда-Кошелевский район и сразу же ощутили на себе мощное партизанское сопротивление. В первые дни войны вступили в борьбу с врагом на территории нашего района группы партизан Эдуарда Лавриновича, Александра Демченко и Петра Матюшкова. Подпольным движением в районе руководили муж и жена Закревские. Они оказывали существенную помощь партизанским формированиям, которых на территории района за время оккупации было двадцать пять. Вся тяжесть наступившей войны легла на плечи мирных жителей. Оккупанты не просто грабили население: поборы сопровождались репрессиями и карательными операциями. За годы войны на территории района гитлеровцы уничтожили более 1700 мирных жителей, 1200 вывезли на принудительные работы в Германию.

«Память о тех страшных и героических днях благодарные будакошелевцы увековечили в многочисленных воинских захоронениях, памятниках, обелисках и мемориальных комплексах. Спустя десятилетия мы скорбим и отдаем дань безмерного уважения и памяти тем, кто прошел все тяготы и лишения Великой Отечественной войны, кто умирал, но не сдавался, кто совершил воинский и трудовой подвиг ради мирного будущего своих потомков. Мы помним, какой ценой досталась Победа. Наши отцы и деды выстояли вопреки всему, защитив не только свою землю, но и само право на жизнь для будущих поколений. Сегодня, оглядываясь назад, мы видим главный урок той войны: есть сила, которую не способны уничтожить ни время, ни самая злая воля — это наша любовь к Родине, к своему дому и семье. Как тогда, в 41-м, так и сегодня мы должны быть едины», – выразил уверенность Валентин Ундруль.

В полдень в память о погибших и героях войны участники митинга присоединились к общенациональной минуте молчания. По всей стране прозвучали удары метронома и мелодия реквиема, в храмах был дан колокольный набат. С бесконечным уважением и скорбью будакошелевцы возложили цветы к подножиям обелисков.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко