В филиале ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» продолжаются кормоуборочные работы. Заготовлено более 3000 тонн сенажа.

На отвозке зеленой массы одним из МАЗов управляет Юрий Механиков. Юрий Петрович почти 40 лет в хозяйстве, и практически каждый год занимается транспортировкой измельченной травы к траншеям. Основная его задача на поле заключается в строгой синхронизации действий с комбайном – обе машины должны двигаться с одинаковой скоростью, чтобы не допустить потерь. Как только комбайнер подает звуковой сигнал, водитель уезжает.

– За годы эти действия доведены до автоматизма. Зная вместимость кузова и скорость выгрузки массы, я примерно понимаю, через сколько минут мне надо будет отъезжать, – говорит водитель.

Юрий Механиков демонстрирует хорошую работу не только в кормозаготовке. Он нередко участвует и в уборочной кампании, где также достигает достойных результатов.

Среди тех, кто трамбует доставленные на неговскую ферму Юрием Механиковым и другими водителями корма, – тракторист-машинист Владимир Приставко. Его стаж в сельскохозяйственной отрасли превышает 45 лет, 11 из которыхон работает в филиале. В эти дни аграрий на погрузчике «Амкодор» уплотняет сенаж.

– Это лишь на первый взгляд кажется, что дело несложное: катайся туда-обратно по зеленой массе и все. Но нет, здесь существуют обязательные технологические требования. Если их не соблюдать, то качество заготавливаемого корма снизится, – делится механизатор.

Владимир Алексеевич уже несколько лет на пенсии. Однако сидеть без дела – не в его характере. Он рад быть полезным хозяйству не только как наставник для молодых механизаторов, но и как боевая единица, которая трудится наравне с другими, несмотря на солидный возраст. «Пока позволяет здоровье – буду работать», – делится опытный аграрий.

На полях испытывает кормоуборочный комбайн FS650 водитель-испытатель испытательного центра НТЦК ОАО «Гомсельмаш» Алексей Тукач. «Пока отказов не было. Надеюсь, и дальше обойдемся без них, чтобы не допустить простоев и помочь хозяйству своевременно справиться с заготовкой. Тем более что сезон предстоит длинный. По плану испытаний, FS650 должен отработать здесь не только на травяных кормах, но и осенью на кукурузе», – делится гомсельмашевец.

Евгений Коновалов

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