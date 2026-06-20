В рамках реализации профилактического проекта «Буда-Кошелево — здоровый город» специалистами районного центра гигиены и эпидемиологии на базе начальной школы г. Буда-Кошелево провели информационно-образовательную встречу с учащимися, посещающими летний лагерь на тему «Доктор чистоты». В рамках встречи детям рассказали о необходимости мытья рук с использованием мыла, а также к чему приводит не соблюдение правил личной гигиены. Ребятам также вручили памятки на тему «Чистота рук — залог здоровья», раскраски «12 драконов здоровья».

Подготовил помощник-врача гигиениста Буда-Кошелевского райЦГЭ Третинникова Д.М.