Рабочий день начался с приема граждан. Жители деревни Еланы обратились с вопросом по благоустройству территории садовых товариществ вблизи населенного пункта. Им был дан ответ: те, кто нарушает правила пользования землей, получили предписания и до начала следующей недели должны навести порядок.

Сенатор также встретилась с коллективом филиала «Светлогорская ТЭЦ» РУП «Гомельэнерго». Главной темой встречи стала «Память во имя будущего». Участники встречи отметили, что более 80-ти лет белорусы живут под мирным небом, и это уникальное время для стремления к созиданию и сотрудничеству. Говорили и о необходимости сохранения исторической правды, патриотических проектах и инициативах.

Рабочий день завершился участием в акции «Трэці — бацькаў» с вручением «Бацькавай кашулi» семье Ревуцких. Екатерина Зенкевич также приняла участие в заседании сессии Боровиковского сельского Совета депутатов.