«Сессия Совета Республики была очень насыщенной и продуктивной. Сенаторы рассмотрели целый ряд законопроектов, каждый из которых затрагивает важнейшие сферы жизни нашего общества и государства. Внесенные в законодательство изменения отвечают запросам наших избирателей. Каждый из этих законов – это вклад в развитие регионов и повышение качества жизни наших граждан. В настоящее время мы продолжим свою работу в округах, а работа с людьми остаётся в приоритете», – отметила член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

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