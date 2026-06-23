Скоро молодые специалисты, окончившие обучение, отправятся по местам своего распределения. О ключевых моментах начала трудовой деятельности молодежи рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

Стандартная дата выхода на работу — 1 августа, однако можно выйти и раньше, отметили в Минтруда. Если выпускник приедет и заключит договор/контракт до 1 августа, то срок обязательной отработки начнется с этой даты.

Кстати, молодой специалист может рассчитывать на повышение, но новая должность должна быть связана с полученной в учебном заведении специальностью. В таком случае перевод выпускника возможен в общем порядке с письменного согласия работника.

При выходе на работу молодым специалистам полагается единовременная денежная помощь — месячная стипендия (размер как в последнем семестре). Она должна быть выплачена в течение месяца после прибытия. Если стипендии не было, расчет производится исходя из размера социальной стипендии.

Кроме того, те, кто распределился в другой населенный пункт не по месту жительства (прописки), могут рассчитывать на пособие за переезд — 1 тарифная ставка, тарифный оклад, должностной оклад.

Предусмотрены и ежемесячные стимулирующие выплаты выпускникам, прибывшим на работу в бюджетные организации. Например, в системе Минобразования и Минкультуры — 20-45% от оклада, Минспорта — 10-50% от оклада, Минздрава — 20-50% от оклада, Минтруда — 20% от оклада.

У молодых специалистов есть возможность получения льготного кредита на приобретение потребительских товаров белорусского производства. Процентная ставка составляет 25% от ставки рефинансирования. Сумма кредита может достигать до 30 БПМ (бюджетов прожиточного минимума трудоспособного населения), что на июнь 2026 года составляет 16 632 рубля. Срок кредита — 5 лет. Первые платежи начинаются через 6 месяцев после получения денег. Главное условие — обязательная отработка установленного срока для сохранения льготы.

Разъяснили в Минтруда и вопрос об увольнении молодого специалиста. Уволиться по собственному желанию или по соглашению сторон нельзя. Трудовые отношения с молодым специалистом могут быть прекращены только в конкретных случаях: поступление на дневное обучение для повышения уровня образования, переход на выборную должность, ликвидация организации, сокращение численности/штата, несоответствие должности по состоянию здоровья, совершение грубых дисциплинарных проступков (прогул, употребление алкоголя на рабочем месте и т.д.).

Также в срок отработки по распределению входят период военной службы по призыву или по контракту, служба в резерве и альтернативная служба, а также отпуск по уходу за ребенком.