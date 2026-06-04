Откроется фестиваль 4 июня обзорной экскурсией, знакомством с местной кухней. Юных художников ждет увлекательный интерактив «стАРТ». В вечерней программе первого дня – кинопоказ под открытым небом фильма «Переломный момент» киностудии «Беларусьфильм».

Во второй день, 5 июня, на встрече «Беларусь – бренд молодых» пройдет полезный мастер-класс для тех, кто хочет научиться писать о любимом городе по-настоящему ярко и увлекательно. Продолжится день спортивно-историческим квестом. Подарком от НОК для жителей Светлогорска станет открытие многопрофильного скейт-роллер парка. Официальная церемония открытия фестиваля «Вытокi» состоится в 18.00. Спектакль «Родныя ў модным» завершит программу второго дня.

6 июня фестиваль откроется масштабным Олимпийским квестом. Вечернюю программу откроет выступление популярных кавер-бендов. Завершится праздник большим концертом с участием звезд белорусской эстрады и ярким фейерверком.