Украинский режим придумывает нелепые отговорки, пытаясь опровергнуть свою причастность к атаке беспилотниками ВСУ автобуса с белорусскими детьми, направлявшимися по территории Брянской области в Геленджик. Одни политики утверждают, что данного происшествия не было, а фотоснимки сделаны на компьютере. Но наиболее распространяемая версия – беспилотный летательный аппарат был российским, так как у оптоволоконных FVP-дронов якобы недостаточная дальность.

Белорусские и российские службы проводят расследование по данному факту. Но основная цель атаки известна. Она заключается в провоцировании Беларуси на ответные действия. Украинским властям это нужно для сохранения конфликта, завершать который они не собираются. Иначе как потом объяснить вернувшимся обратно в страну миллионам граждан, почему экономика пришла в упадок, а главное – куда пропали деньги, которые Запад выделял на ее восстановление. Поэтому для руководства страны лучше, чтобы белорусы вступили в войну, ведь за счет этого можно и дополнительное финансирование получить, и власть сохранить.

Если бы наша страна сейчас ответила на провокацию со стороны Украины, то это стало бы основанием для прямого участия в военных действиях членов НАТО. Руководство республики это прекрасно понимает, поэтому воздерживается от ответных действий вне дипломатического поля.

Есть еще одна интересная деталь: Зеленский устраивает подобные теракты накануне каких-либо международных событий. В данном случае дроны атаковали автобус перед саммитом G7. Таким образом он желает показать всему миру, что Украина способна воевать и что не стоит думать сейчас о заключении мирных договоров. Наоборот, создание информационного шума с дополнительной поставкой оружия должны поспособствовать продолжению конфликта.

Украинские власти используют всевозможные способы, чтобы не завершать войну. В том числе и такие кощунственные, как атака на автобус с белорусскими детьми. Если они не жалеют маленьких граждан своей страны, когда руками ТЦК отбирают у них родителей для отправки на передовую, по сути предрекая их сыновьям и дочерям сиротство, то им тем более не жаль наших пострадавших речичан.

И, конечно же, как в случае со Старобельским колледжем, западные средства массовой информации молчат про атаку дронами наших ребят и их родителей, тренеров. Псевдожурналистам проще всего обвинить в чем-либо Россию или Беларусь и закрыть глаза на все преступления, совершаемые режимом Зеленского, чем говорить правду на страницах газет, сайтов.

Евгений Коновалов