В преддверии Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа делегация района во главе с председателем районного Совета депутатов Сергеем Халдаем посетила историко-культурный комплекс «Линия Сталина».

Цель визита — отдать дань уважения всем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

«Линия Сталина» представляет собой уникальный мемориальный комплекс, включающий в себя систему оборонительных сооружений и музейные экспозиции. Этот комплекс позволяет посетителям погрузиться в историческую атмосферу тех лет, осмыслить масштабы и цену, заплаченную за победу в Великой Отечественной войне.

«Посещение «Линии Сталина» — это не только дань уважения погибшим, но и возможность узнать больше об истории своей страны, о том, как важно быть патриотом и любить Родину. Мы обязаны помнить о трагических событиях прошлого, чтобы они никогда не повторились. Подобные мероприятия способствуют осознанию ценности мира и свободы, а также укреплению патриотизма», – подчеркнул Сергей Халдай.

Фото из архива участников