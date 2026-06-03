2 июня в Минском международном выставочном центре стартовала 36-я Международная специализированная выставка «Белагро-2026». Мероприятие, которое проводится с 1990 года, традиционно собирает аграриев, работников пищевой и перерабатывающей промышленности, а также зарубежных партнеров. В этом году площадка объединила более 570 участников из 12 стран.

На выставке все желающие могут ознакомиться с белорусской сельхозтехникой, продуктами питания, достижениями научно-практических центров Национальной академии наук, а также новинками от отечественных и зарубежных производителей.

Елизавета МАЛАЯ

Фото из архива участников