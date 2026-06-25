Беларусь готова подключиться и помочь Московской области в тех или иных вопросах, если есть такая необходимость. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, передает корреспондент БЕЛТА.





Что касается возможностей Беларуси, Президент подчеркнул, что губернатор Московской области хорошо с этим знаком, а что-то при необходимости может подсказать российский посол Борис Грызлов. «Свои люди. Чего тут? Сложная ситуация. Надо искать выход и в плане безопасности, в плане особенно экономики. Это для губернаторов тяжелейшая нагрузка. Хотя я знаю хорошо работу губернаторов. Где там у вас нет нагрузки? Везде хватает», — заметил белорусский лидер.

«Поэтому если мы можем чем-то вам помочь, вы не стесняйтесь, — скажите», — добавил Александр Лукашенко.

В этой связи он отметил, что порой у чиновников в России присутствует непонятная позиция: «Ну вот, как это там, белорусы… Они совсем небольшие, и мы просить чего-то будем». «А ничего страшного. Большие, не большие — дело не в величине, а дело в возможностях. Если чем-то можем помочь, значит, поможем. Я об этом всегда публично говорю и не собираюсь это скрывать», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко также попросил Андрея Воробьева передать самые добрые пожелания всем, кто работает вместе с губернатором.