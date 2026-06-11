Заместитель главного редактора районной газеты «Авангард» Наталья Логунова рассказала коллективу предприятия об истории издания, его официальных страницах в социальных сетях и о том. Она подчеркнула, что газета всегда открыта для обратной связи: любой читатель может задать вопрос через личные сообщения в соцсетях или чат-бот редакции. Отдельно Наталья Николаевна проинформировала о способах подписки: оформить печатную или электронную версию можно не только в почтовом отделении, но и через систему ЕРИП.

Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко обратила внимание на важность выбора проверенных источников информации, ведь только так можно оградить себя от фейков и недостоверных новостей. Елена Михайловна отметила, что наряду с районной газетой достоверную информацию размещают областные и республиканские издания, на которые также стоит подписаться. Кроме того, Елена Степаненко напомнила о двух ближайших значимых датах. 22 июня в Беларуси отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, а 3 июля – День Независимости Республики Беларусь. Елена Михайловна призвала не оставаться в стороне и принять участие в памятных и праздничных мероприятиях, которые будут проходить на территории Будакошелевщины.

Елизавета Малая

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