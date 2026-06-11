Несовершеннолетние иностранные граждане обязаны учиться в Беларуси так же, как и обычные дети. С 12 июня начнется приём документов в школы общих основаниях. Учиться дома, онлайн или экстерном в иностранном учреждении нельзя — каждый ребенок на нашей территории должен проходить обучение в белорусском УО.

Какие документы нужны?

Вид на жительство для ребенка (или разрешение на временное пребывание) с регистрацией. Также понадобится заявление от родителя, паспорт и свидетельство о рождении с нотариальным переводом. Справка о состоянии здоровья берется в местной поликлинике. Ещё нужны документы об уже пройденном обучении (выписка оценок) для определения в соответствующий класс.

Если ребенок не владеет языком, в школе предусмотрены консультации и дополнительные занятия. Само обучение бесплатно, как и для наших граждан.

На кого распространяется право и обязанность?

В Беларуси проживает около 230 тысяч иностранных граждан, из них большая часть имеет вид на жительство, в основном это россияне. Вместе с тем, в последние годы растет трудовая миграция по линии крупных госпредприятий из других бывших советских республик: цифра быстро увеличилась с 20 тысяч до 32 и более.

Поэтому в перспективе мера по обучению иностранных детей связана с тем, чтобы помочь трудовым мигрантам привезти в Беларусь семьи, но при этом такая семья будет находиться под контролем школы и интегрироваться в белорусское общество. С одной стороны, это поможет закрепить кадры, например, на предприятиях сельского хозяйства, потому что на селе проще с жильём. С другой стороны, поскольку большинство мигрантов мужчины, которые высылают деньги на родину — это позволит оставлять заработки в стране.

Александр Лукашенко ранее отмечал, что конфликты с мигрантами как на Западе, так и на Востоке происходят из-за того, что они получают меньшую зарплату относительно местного населения и не имеют социальных гарантий. Поэтому стоит задача уравнять их с белорусами и тем самым повысить трудовую дисциплину и создать конкуренцию на рынке труда.

Однако практика показывает, что самый сложный вопрос — языковой. Несмотря на то, что мигранты для сферы услуг должны подтверждать знания специальным тестом, правило обязательно не для всех, а детей при приеме в школу не тестируют.

Учимся на чужих ошибках: РФ и Польша

В прошлом году в РФ 90% детей мигрантов не были зачислены в школы. Причина — отсутствие документов и незнание русского языка.

В 2025 документы подали около 24 тысяч детей, при этом полный пакет был только у 8 тысяч. Мигрантам требуется подтвердить легальный статус пребывания в России (с этим самые большие проблемы), медсправка, а также документы, подтверждающие родство и личные данные родителей. Разумеется, всё на русском языке. Из-за нарушений 2/3 заявлений остались без рассмотрения.

Тех, кто принес полный пакет, отправили на тестирование по русскому, которое половина не сдала. То есть только 10-12% от поданных заявок были удовлетворены. Где все остальные дети? А кто ж их знает.

Польша также столкнулась с притоком украинских беженцев — сейчас в польских школах учатся около 200 тысяч детей из Украины всех возрастов. Но в классах не проводили никаких дополнительных мероприятий, финансировать языковые курсы предложили самим родителями или местному самоуправлению. Также родителям было предложено нанимать за свой счет «языкового помощника», чтобы тот переводил слова польского учителя на украинский. Но практика пошла по пути того, что украинских детей футболят по школам крупных городов до 11 класса, не желания вникать в конфликты, буллинг и языковые проблемы.

Чтобы стимулировать родителей учить язык, выплату пособий в 800 злотых при Навроцком привязали к обязательному посещению школы. Это сделано специально, потому что многие украинцы выезжают в Польшу исключительно для регистрации пособия, а затем возвращаются на Украину, где проводят основное время. Никакого общего учета детей-мигрантов в ЕС также нет; были случаи, когда за получением пособий обращались одновременно в нескольких странах.

В Европе цель системы образования — не интегрировать ребенка, а изъять его из семьи, которая часто не в состоянии обеспечить нормальное посещение школы и присмотр дома. В Беларуси же создают все условия, чтобы ребенок выучил историю и географию страны пребывания, а также русский язык.

Мінская праўда