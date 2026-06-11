В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко открылась выставка «ART-BLEND: Детский микс», которая является проектом объединения по интересам «Веселая палитра» народной студии декоративно-прикладного творчества «Чараўніцы».

Всего ребята представили более сорока работ, выполненных в разных техниках изобразительного искусства. Гости могли не только насладиться атмосферой творчества, но и попробовать свои силы в графике.

Для посетителей выставки учащиеся объединения по интересам «Веселая палитра» Диана Малынова, Валерия Шапыро и Вероника Кулаго под руководством педагога Лилии Жариной провели мастер-класс «Ажурное перо». На нем каждый желающий мог нарисовать изящное перо и превратить его в уникальную книжную закладку.

Фото их архива историко-культурного центра