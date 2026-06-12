Нефтепроводчики Беларуси и России присоединились к совместному автомотопробегу «Дорогами Победы – дорогами памяти», который посвящен Году белорусской женщины и Году единства народов России.

Участники стартовали от границы Гомельской и Брянской областей, проехали по памятным местам Добрушского района и Гомеля. Кроме того, авто- и мотолюбители двух стран увидят достопримечательности юго-восточного региона Беларуси, посетят мемориальный комплекс «Хатынь», объекты Минской области.

К пробегу присоединились более 160 человек, белорусская часть маршрута составит около 600 километров. В колонне едут примерно 40 автомобилей и 35 мотоциклов.

В состав делегаций вошли работники предприятий «Гомельтранснефть Дружба» и «Транснефть — Дружба» из Брянска, представители структурных подразделений «Транснефти».