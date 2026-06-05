Сегодня около 18:20 на автодороге Н-4631 «Буда-Кошелево-Пытьковка» 27-летний водитель автомобиля Jac, по предварительной информации, отвлекся от управления и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «ВАЗ».

В результате ДТП 55-летний водитель и 53-летний пассажир автомобиля «Жигули» погибли.

На месте работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа.

‼️ Буда-Кошелевское ОГАИ напоминает: при управлении транспортным средством водитель обязан следить за дорожной обстановкой, быть предельно внимательным и не совершать необдуманных маневров.