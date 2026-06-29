В новой точке маршрута культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти» Санкт-Петербурге учащаяся Коммунаровской школы Полина Щукина провела два насыщенных дня.



Знакомство с городом-героем началось с Нового Петергофа. Во время экскурсии по музею-заповеднику ребятам рассказали, что во время войны эта территория была оккупирована, дворцы и парки разрушены, фонтаны уничтожены. Восстанавливали Петергоф уже после войны – и сегодня он выглядит даже лучше, чем до 1941 года.

Затем участники посетили Музей железных дорог России и патриотическое объединение «Ленрезерв», где познакомились с техникой и предметами военного времени.

Одним из наиболее эмоциональных моментов, признается Полина, стало посещение Пискаревского мемориального кладбища, которое является крупнейшим в мире военным захоронением. В 186 братских могилах покоятся 420 тыс. жителей блокадного Ленинграда и 70 тыс. воинов-защитников города. Участники проекта возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Также ребятам выпала возможность принять участие в празднике «Алые паруса», который ежегодно собирает тысячи выпускников со всей России.

Во второй день путешествия молодые люди продолжили знакомство с городом на Неве: они побывали в музее-макете «Петровская акватория», посетили Петропавловскую крепость и Невский проспект. Полина отмечает, что благодаря участию в проекте смогла исполнить давнюю мечту – побывать в Санкт-Петербурге и собственными глазами увидеть знаменитые разводные мосты.

Елизавета Малая

Фото из архива Полины Щукиной