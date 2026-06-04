Вам необходимо получить справку, разрешение или другие документы, но при этом не хочется собирать нужные бумаги, записываться на прием, ожидать в очередях, жертвуя своим временем? Есть решение!

С «Е-Паслуга» можно, не выходя из дома, получить выписки, сведения, справки, электронные документы для решения бытовых или деловых ситуаций граждан и бизнеса.

«Е-Паслуга» – это законодательно определенная единая точка доступа заявителя для возможности заказа тех или иных административных процедур. Она дает возможность подать заявление на осуществление любой административной процедуры, переведенной в электронную форму. Перечень административных процедур, заявления по которым подаются в электронной форме через единый портал электронных услуг, утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.05.2026 г. №221 «Об административных процедурах».

Для использования данной системы необходимо активировать свой личный кабинет. Личные кабинеты на «Е-Паслуга» есть у каждого белоруса, сведения о котором внесены в регистр населения. Активация личного кабинета происходит при первом входе в него.

Авторизоваться можно ID-картой, ключом электронной цифровой подписи, по номеру телефона, e-mail, учетным записям в Google или Apple. До недавнего времени на портале «Е-Паслуга» существовало два способа аутентификации: первый – нестрогая аутентификация через логин и пароль, где можно получить доступ к ограниченному числу сервисов: второй – строгая аутентификация через электронную цифровую подпись (ЭЦП) или ID-карту, который открывает максимальный доступ ко всем возможностям портала.

Граждане, которые не готовы получать электронную цифровую подпись и ID-карту, но желают пользоваться онлайн-сервисами, не выходя из дома, смогут авторизоваться на портале и в мобильном приложении с помощью уникального идентификатора (это простой бесплатный способ авторизации) выдается он службами «одно окно» без взимания платы на основании личного обращения гражданина с соответствующим заявлением при предоставлении им документа, удостоверяющего личность.

Подробнее о порядке обращения за осуществлением административных процедур в электронной форме, Перечнем административных процедур, по которым заявления заинтересованных лиц подаются в электронной форме через единый портал электронных услуг, можно ознакомиться на официальном сайте Буда-Кошелевского райисполкома в разделе Одно окно.

Служба «одно окно» Буда-Кошелевского райисполкома расположена по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина В.И., 7, каб. №37.

Режим работы: понедельник, вторник, среда, пятница с 8.00 до 17.00, четверг с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 13.00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00

воскресенье – выходной.

Телефон службы +375 (02336) 7-28-34.

Е-mail: odnookno@buda-koshelevo.gov.by

Единый справочно-информационный номер по оказанию консультативной помощи по вопросам осуществления административных процедур — 142.

Предварительная запись заинтересованных лиц осуществляется работниками службы по телефону +375 (02336) 7-28-34.