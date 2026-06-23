22 июня член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в мероприятиях, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

«Белорусский народ сохраняет историческую память о трагедии тех лет, чтит память каждого третьего погибшего белоруса. Мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам, партизанам и тем, кто принял первый удар врага в 1941 году. Мы испытываем чувство гордости за героическое прошлое страны и уважения к защитникам Родины. Наша задача – это недопущение возрождения нацизма, сохранить мир, обеспечить защиту Родины», – отметила сенатор.