По народному календарю сегодня Еленин, или Олёнин день, день Елены-Льносейки. С этого дня начинали сеять лен — одну из важнейших культур. По поверьям, лен способен отгонять злых духов и придавать силу людям. Льняная нить и ткань из нее служили оберегами: льном укрывали постель новобрачных, в льняное полотно закутывали новорожденных, а льняной нитью перевязывали раны — считалось, что так они быстрее заживут.

Что можно делать

Сеять лен — главное дело этого дня. Существовала поговорка: «На Елену лен сей — долгий лен будет». Чтобы урожай удался, женщины выходили в поле с молитвой, а семена перед посевом заговаривали на хороший урожай.

Ходить в баню — считалось, что мытье в бане смывает болезни и прибавляет сил на все лето.

Заготавливать банные веники — особенно из березы. Такие веники считались целебными и использовались для лечения простуд и суставных болей.

Собирать травы — растения, сорванные, по поверью, обладают усиленной целебной силой.

Что нельзя делать

Нельзя лениться и бездельничать — считалось, что тот, кто проведет день в праздности, весь год будет бедствовать.

Нельзя оставлять прялку и веретено без дела — иначе лен уродится плохим.

Нельзя ругаться и ссориться — конфликт в этот день может затянуться надолго, а помириться будет очень сложно.

Нельзя стирать постельное белье — примета гласила, что так можно «выстирать» семейное счастье.

Нельзя выкидывать хлебные крошки и остатки еды — их следовало отдать птицам или животным, иначе дом покинет удача.

Нельзя отказывать в милостыне — святая Елена была милосердной, и отказ нуждающемуся в ее день считался большим грехом.

Нельзя брать в руки острые предметы после заката — ножи, ножницы и вилы, по поверью, могли «отрезать» удачу.

Народные приметы

Если идет дождь — осень будет ненастной и дождливой.

Гроза — к богатому урожаю зерновых.

Туманное утро — вторая половина июня будет теплой и сухой.

Много росы на траве — лен уродится высоким и волокнистым.

Пчелы рано утром отправились за взятком — день будет солнечным и жарким.

Если лен посеять до полудня — волокно будет длинным, а ткань — прочной.

Вороны и галки громко кричат — к ухудшению погоды, возможно, к дождю или грозе.

Ласточки летают низко — к дождю в ближайшие часы.

Подготовила Анастасия ЛОСЕВА