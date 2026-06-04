ЕРИП предупреждает о технических работах в ночь на 5 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт организации.

С 22.00 4 июня до 8.00 5 июня прием платежей в ЕРИП, в том числе за жилищно-коммунальные услуги, будет доступен в обычном режиме. Все сервисы ЕРИП и остальные системы НКФО ЕРИП продолжат работать без ограничений.

«В этот промежуток времени будут проводиться плановые технические работы, которые касаются только биллинговой системы жилищно-коммунальных услуг АИС «Расчет-ЖКУ», используемой организациями ЖКХ. Эти работы не затрагивают инфраструктуру приема платежей и не скажутся на возможностях оплаты для физических лиц», — подчеркнули в ЕРИП.