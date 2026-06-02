Форум молодых литераторов Беларуси пройдет в Минске 3 и 4 июня, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Форум объединит молодых авторов со всех регионов страны, станет площадкой для профессионального общения, творческого обмена и обсуждения актуальных вопросов развития современной белорусской литературы.

Проведение мероприятия направлено на поддержку молодых талантливых авторов, развитие литературного процесса и укрепление творческого взаимодействия в литературном сообществе Беларуси.

В ходе форума будут организованы встречи с представителями литературных журналов, работа тематических секций по прозе, поэзии, публицистике, критике и драматургии, посещение культурных мероприятий, диалоговая площадка с участием представителей органов государственного управления, общественных объединений, известных писателей и молодых литераторов.