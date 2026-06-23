Заместитель главного редактора газеты «Авангард» Наталья Логунова и корреспондент областной газеты «Гомельской праўды» Роман Старовойтов провели встречи с коллективами территориального центра социального обслуживания населения и КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник».

Присутствующим рассказали о способах оформления подписки на печатное и электронное издания: сделать это можно не только в почтовом отделении, но и через ЕРИП. Наталья Логунова также напомнила, что у районки есть чат-бот – удобный канал связи, через который можно оперативно задать вопрос, поделиться идеей или сообщить о проблеме.

Роман Старовойтов провел для коллективов викторину, а верным читателям вручил призы от «Гомельской праўды».

Главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Александра Фролова рекомендовала также выписывать республиканские издания, чтобы быть в курсе не только новостей района и области, но и всей страны, и призвала доверять только государственным средствам массовой информации.

Елизавета Малая

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