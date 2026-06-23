В рамках Дня подписчика главный редактор районной газеты «Авангард» Татьяна Титоренко и корреспондент областной газеты «Гомельская праўда» Роман Старовойтов встретились с коллективом опытного лесхоза.

Представители районного и областного изданий рассказали об истории газет и о том, почему даже в эпоху интернета бумажная газета надежным и востребованным источником информации. Татьяна Титоренко подробно остановилась на подписке: как через ЕРИП оформить печатную и электронную версию, какие призы можно выиграть по итогам подписки на II полугодие и III квартал, а также почему важно подписываться на официальные страницы газеты в соцсетях.

Роман Старовойтов провел для работников опытного лесхоза занимательную викторину. Самые активные участники получили призы от «Гомельской праўды».

Главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Александра Фролова акцентировала, что в мире, где много фейков, доверять стоит только проверенным источникам. Именно государственные издания, будь то районные, областные или республиканские, гарантируют достоверность информации.

Елизавета Малая

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