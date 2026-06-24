6 августа вступают в силу изменения в Закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. №419-З «О Государственной границе Республики Беларусь».

С учетом данных изменений въезд (вход), пребывание и передвижение в пограничной зоне граждан Республики Беларусь и постоянно проживающих в Республике Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших четырнадцатилетнего возраста, осуществляются на основании документов, удостоверяющих личность, либо военного билета, водительского удостоверения, служебного удостоверения, а также пенсионного удостоверения, удостоверения инвалида, студенческого билета и билета учащегося, выданных уполномоченными государственными органами (организациями), содержащих фотографию, позволяющую идентифицировать личность их владельца.

До вступления в силу указанных изменений, въезд (вход), пребывание и передвижение в пограничной зоне граждан Республики Беларусь и постоянно проживающих в Республике Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства, которые достигли четырнадцатилетнего возраста, осуществляются на основании документов, удостоверяющих личность, либо военного билета, водительского удостоверения, служебного удостоверения, выданных уполномоченными государственными органами (организациями), содержащих фотографию, позволяющую идентифицировать личность их владельца.

Постоянно проживающие за пределами Республики Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства, которые достигли четырнадцатилетнего возраста, осуществляют въезд в пограничную зону на основании действительных паспортов или иных документов, их заменяющих, предназначенных для выезда за границу и выданных соответствующими органами государств гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранных граждан и лиц без гражданства или международными организациями, и ПРОПУСКОВ на право въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной зоне, выдаваемых органами пограничной службы.

Для получения ПРОПУСКА заинтересованному лицу необходимо осуществить подачу заявления на ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ «Е-Паслуга» (e-pasluga.by). Код услуги 200.14.1.1.

Напоминаем, что постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 декабря 2022 г. №882 «О мерах по обеспечению пограничной безопасности» временно ограничен въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области.

Также информируем, что гражданам запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотных летательных аппаратов и использование воздушного пространства Республики Беларусь.

Нахождение в пограничной зоне либо пограничной полосе без законных оснований, незаконное содержание и использование беспилотных летательных аппаратов на данных участках местности являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП и штраф до 50 базовых величин.

В случае обнаружения в пограничной зоне неизвестных лиц, граждан иностранных государств, лиц интересующихся прохождением государственной границы и порядком её охраны, транспортных средств с регистрационными знаками иностранных государств, автомобилей такси, беспилотных летательных аппаратов, либо их обломков, тайников или схронов, убедительно просим немедленно сообщить об этом в ближайшее подразделение органов пограничной службы либо по круглосуточному телефону горячей линии Гомельской пограничной группы: 8 (0232) 53-74-62.

Призываем граждан проявлять ответственность, соблюдать действующее законодательство и быть особенно бдительными в приграничной зоне. Только совместными усилиями мы можем обеспечить безопасность нашей страны.