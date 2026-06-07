Для одних жизнь заключается в постоянном движении, новых возможностях, для других – в тишине и спокойствии. А что выбирают жители райцентра, узнала корреспондент «Авангарда».

Ирина ФУР, жительница райцентра:

– Мне очень нравится мой город. Люблю его за то, что все здесь находится в шаговой доступности. Как для мамы пятерых детей, это не просто удобство, а жизненная необходимость. Я благодарна судьбе, что мне не нужно тратить время на дорогу. Ценю этот комфорт, тишину и размеренный ритм жизни.

Наталья ЯЗЕПОВА, горожанка:

– Очень люблю свой небольшой городок. Здесь по-настоящему уютно и спокойно, нравится природа. Всегда стараюсь выбраться на речку или в лес – для меня это лучший отдых. Свой родной Буда-Кошелево никогда бы не променяла на другой город.

Дарья ЯНЧЕНКО, жительница г. Буда-Кошелево:

– Я бы хотела жить в областном центре, например, в Гомеле. Там инфраструктура развита лучше и развлечений намного больше. Люблю бывать в центральном парке Гомеля, особенно летом: он невероятно красивый и живописный.

Инна КОСТЯНКО, фото автора