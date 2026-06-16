Горячая линия по вопросам проведения централизованного тестирования работает в Республиканском институте контроля знаний. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

Работа горячей линии предусмотрена с 16 по 20 июня и 22 июня. Позвонив по номеру телефона 8 (017) 311-00-79, ежедневно с 9.00 до 18.00 можно задать все волнующие вопросы об организации или проведении централизованного тестирования.

В РИКЗ обратили внимание на то, что, согласно пункту 7 главы 1 положения о порядке организации и проведения ЦТ, претензии к результату тестирования по причине несоблюдения абитуриентом порядка заполнения бланка ответов не рассматриваются.

«СМС с результатами ЦТ по профильным учебным предметам за 2 июня будут отправлены сегодня с 15.00 до 20.00», — напомнили в Республиканском институте контроля знаний.