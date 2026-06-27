В субботу и воскресенье по всей стране установится преимущественно третий класс пожарной опасности, при этом местами по Гомельской области – четвертый класс.

В связи с этим, дежурить будут в том числе руководители и главные лесничие лесхозов, а также областных лесохозяйственных объединений.

Лесопожарные команды и бригады лесхозов будут находиться в состоянии повышенной готовности к незамедлительному выезду. Усилят также разъяснительную работу с населением, будут проведены мероприятия предупредительного и профилактического характера.

Ожидается, что в Беларуси продолжат сохранятся запреты и ограничения на посещение лесов. Это значит, что в лесах нельзя ездить на личном транспорте, в случаях полного запрета – придется воздержаться и от пеших прогулок.

Гомельщина официально