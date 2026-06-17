Комитетом госконтроля Гомельской области совместно с областным УДФР установлены факты невыполнения условий продажи принадлежащих государству акций одного из предприятий региона, которые были реализованы частной организации около 20 лет назад. Продажа государственного актива позволило коммерческой кампании стать владельцем крупного торгового объекта в г. Гомеле.

Реализация акций была осуществлена с условиями сохранения в течение 10 лет (до 2017 года) рабочих мест, вложения не позднее 2010 года инвестиций в техническое перевооружение и реконструкцию торгового центра, включая надстройку дополнительных этажей.

Однако покупатель данные условия в полном объеме не выполнил.

До настоящего времени не проведена реконструкция подвальных помещений под торговые площади и надстройка дополнительных этажей. Вместо сохранения рабочих мест в приобретенном предприятии, число работников в течение 10 лет с даты заключения договора сокращено на 167 штатных единиц.

По материалам проверки КГК Гомельским облисполкомом приняты меры по расторжению в судебном порядке договора купли-продажи акций.

Государственный пакет стоимостью более 330 тыс. руб. возвращен в собственность Гомельской области в полном объеме.

Комитетом госконтроля Гомельской области