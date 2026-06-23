В работе приняли участие председатель райсовета Сергей Халдай, руководители предприятий, организаций и учреждений района.

Среди заявленных тем для обсуждения – разъяснение Указа Президента Республики Беларусь №95 от 6 марта 2025 года «О государственной поддержке при жилищном строительстве». Об основных его нормах рассказала начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Татьяна Иванова.

Как отметила Татьяна Николаевна, с июня 2025 года вступил в силу единый нормативный документ, главная цель которого – упорядочить все существующие в стране формы господдержки для граждан, улучшающих свои жилищные условия.

В основе нового документа сохранены три основные формы поддержки граждан в виде льготных кредитов, единовременных субсидий и финансовой помощи многодетным и молодым семьям при рождении детей.

На прежнем уровне остались размеры финансовой помощи многодетным и молодым семьям: 75% от суммы задолженности по льготному кредиту для семей с тремя детьми и 100% – для семей с четырьмя и более детьми. Молодые семьи при рождении первого ребенка могут рассчитывать на 10% от суммы задолженности, а при рождении второго – на 20%.

Вместе с тем, есть в нем и важные изменения. Одно из них касается приобретения квартир в арендных и строящихся жилых домах. Теперь желающим не нужно самостоятельно собирать пакет документов и оформлять кредиты на этапе стройки – эти функции переданы на областной уровень. Как пояснила Татьяна Иванова, квартиры будут приобретаться областным коммунальным унитарным предприятием, а льготный кредит граждане смогут получить уже после ввода дома в эксплуатацию – непосредственно на покупку готового жилья.

Также расширен и перечень категорий граждан, имеющих право на господдержку: ранее их было 19, теперь – 21. В список добавили космонавтов, а также разделили военнослужащих на две категории (проходящих службу и уволенных в запас) для более гибкого подхода к определению льгот.

В рамках учебы начальник районного отдела Следственного комитета Дмитрий Близнец довел до депутатов информацию о нарушениях, связанных с хищениями при использовании служебных полномочий, и призвал руководителей всех уровней быть внимательными при ведении бухучета, начислении зарплат и списании материальных ценностей. Кроме того, Дмитрий Федорович отметил положительную динамику снижения общего уровня преступности в районе и отсутствие зафиксированных преступлений экстремистской направленности.

Елизавета Малая

Фото Татьяны Титоренко