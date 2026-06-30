Это новый перспективный туристический объект в районе. По ходу маршрута есть бобровая хатка, импровизированный партизанский лагерь, а также поляны с «красным золотом» Полесья — клюквой.

Председатель облисполкома также ознакомился с основными показателями социально-экономической деятельности лесхоза. Район является самым лесистым в области. Помимо охраны зеленого наследия и лесовосстановления, на предприятии заготавливают и реализуют широкий ассортимент продукции.

С руководством губернатор обсудил вопросы диверсификации рынков сбыта, оптимизации логистических цепочек, а также расширения номенклатуры производимых лесоматериалов.

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