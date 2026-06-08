Об этом сообщила начальник управления интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Елена Филипович.



Этот показатель на 231 тысячу тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди лидеров – Ветковский и Кормянский районы.

Продолжается заготовка сенажа в полимерную пленку. Заготовлено 8,7 тысячи тонн.

На утро 8 июня травы первого укоса скошены на площади почти 80 тысяч гектаров – более трети от плана. В эту работу вовлечены все хозяйства. Уже заготовлено 3 кормовые единицы на условную голову КРС.