Мероприятие объединило тех, кто ежедневно стоит на страже здоровья и жизни людей: врачи, медсестры, фельдшеры, санитарки.

С приветственным словом к присутствующим обратился заместитель председателя районного исполнительно комитета Артем Гришай:

– Ваша профессия не знает праздников и выходных и требует богатых знаний, бесконечного терпения, стойкости, мужества, чуткости и душевной щедрости. В ваших руках самое дорогое, что есть на свете – здоровье и жизнь человека. И именно на вас возложена огромная ответственность за это бесценное достояние.

Особые слова благодарности хочется адресовать сегодня тем, кто и сейчас на трудовом посту. В этом и состоит специфика профессии работников здравоохранения – в готовности в любую минуту прийти на помощь, сражаться за жизнь и здоровье людей, не жалея ни сил, ни времени.

От имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов Артем Сергеевич пожелал медицинским работникам профессиональной самореализации, благополучия, крепкого здоровья и вручил заслуженные награды.

Так, благодарностей районного исполнительного комитета за высокий профессионализм, добросовестный труд в системе здравоохранения, значительный личный вклад в обеспечение жизнедеятельности населения района и в связи с профессиональным праздником удостоены врач-акушер-гинеколог Валерия Авдашковой и медицинская сестра Узовской амбулатории Олеся Бузько. Благодарности районного Совета депутатов за добросовестную работу, активное участие в общественной жизни коллектива и в связи с профессиональным праздником – врач ультразвуковой диагностики Нина Никитенко.



Главный врач ЦРБ Станислав Крылатов поздравил коллег и отметил, что слов благодарности заслуживают все, кто имеет отношение к сфере здравоохранения: от заведующих ФАПами и врачей районной поликлиники до работников хозяйственной службы, водителей и младшего медицинского персонала. Особые слова признательности он адресовал ветеранам отрасли, которые отдали большую часть жизни служению людям и передали опыт молодому поколению.

За многолетний и добросовестный труд в системе здравоохранения, активное участие в общественной и профсоюзной жизни коллектива и в связи с профессиональным праздником почетную грамоту главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома и областного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Станислав Евгеньевич вручил заведующей клинико-диагностической лабораторией Екатерине Войтовой.

На Доску почета учреждения здравоохранения занесены имена врача общей практики, заведующей Коммунаровской сельской участковой больницей Марины Майорчик, участковой медицинской сестры Любови Медведевой, фельдшера скорой медицинской помощи Натальи Петкевич, секретаря Аллы Кузьминой и санитарки Лилии Семченко.

Почетной грамотой центральной районной больницы за многолетний и добросовестный труд в системе здравоохранения, активное участие в общественной и профсоюзной жизни коллектива, и в связи с профессиональным праздником награждены лифтер Елена Черноморцева, врач-оториноларинголог Валерия Дерушева, санитарка терапевтического отделения Юлиана Агишева, медицинская сестра хирургического отделения Алла Жукова, врач-анестезиолог-реаниматолог Анастасия Артамонова, медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации Людмила Кириленко, повар Уваровичской участковой больницы Алла Дребенкова, регистратор Татьяна Семченко, медицинская сестра общей практики Коммунаровской сельской участковой больницы Виолетта Борисенко, фельдшер скорой медицинской помощи Елена Механникова, бухгалтер Татьяна Худолеева, врач-акушер-гинеколог Байрам Мухамметдурдыев и санитарка Рогинской больницы сестринского ухода Наталья Гавриченко.

За плодотворную трудовую и общественную деятельность, активное участие в жизни Белорусского профсоюза работников здравоохранения за многолетний и добросовестный труд в системе здравоохранения, активное участие в общественной и профсоюзной жизни коллектива и в связи с профессиональным праздником почетная грамота Гомельской областной организации Белорусского профессионального союза работников здравоохранения вручена врачу общей практики Алине Таборко.

С теплыми словами поздравления к коллегам обратилась и заместитель главного врача по медицинской части Мария Селеня, вручив благодарности центральной районной больницы за многолетний и добросовестный труд в системе здравоохранения, активное участие в общественной и профсоюзной жизни коллектива и в связи с профессиональным праздником объявлены помощнику врача Валерии Леташковой, рентгенлаборанту Светлане Старостенко, санитарке Валентине Гришенковой, помощнику врача Уваровичской участковой больницы Нине Болотиной, врачу-терапевту Юлии Беляковой, водителю Игорю Давалго, младшим медицинским сестрам Елене Матвеевой и Елене Никифоровой, уборщице Тамаре Марцевич и медицинской сестре ЦСО Марине Саталкиной.

Епархиальные медали III степени Гомельской епархии белорусской православной церкви белорусского экзархата Московского патриархата «Преподобной Манефы Гомельской» Благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко вручил санитарке отделения анестезиологии и реанимации Виктории Механиковой, фельдшеру выездной бригады скорой медицинской помощи Юлии Прокопенко, санитарке Рогинской больницы сестринского ухода Галине Лагун.

К поздравлениям присоединился начальник Буда-Кошелевского отделения Департамента охраны МВД Сергей Гулевич и вручил Станиславу Крылатову медаль Управления внутренних дел Гомельского облисполкома за плодотворное сотрудничество Департамента охраны и учреждения здравоохранения.

Слова искренней благодарности в этот день прозвучали и в адрес ветеранов. Тех, кто долгие годы стоял у истоков, закладывал традиции и передавал опыт новым поколениям. Их мудрость, преданность профессии и любовь к своему делу остаются примером для всех, кто сегодня работает в системе здравоохранения района.

Праздничную атмосферу создавали творческие коллективы и индивидуальные исполнители района. Для виновников торжества выступили народный ансамбль народной песни «Верас», вокальный коллектив «Родник», Иван Никитин и Анастасия Дробышевская.

Елизавета Малая

Фото Татьяны Титоренко