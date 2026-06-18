С основной темой дня «Память во имя будущего» ознакомила начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Лилия Торманова. Она напомнила, что 22 июня 1941 года Германия вероломно напала на Советский Союз. И белорусы приняли первыми на себя удар. Наши предки вместе с представителями других народов СССР спасли мир от фашизма, потеряв при этом каждого третьего. В годы оккупации на территории Беларуси находились более 570 лагерей смерти для уничтожения военнопленных и мирных граждан. Немцы провели более 180 масштабных карательных операций. Они сожгли почти 13 тыс. сел и деревень, из которых минимум 290 разделили судьбу Хатыни.

Артем Гришай подчеркнул, что сегодня в Польше, Украине, странах Прибалтики и других государствах активно предпринимаются попытки переписать историю. Там восхваляют нацистов, разрушают советские памятники и мемориалы, издают учебники, в которых роль советского народа в освобождении мира от фашизма существенно преуменьшается. Белорусы же, зная, какой ценой деды и прадеды одержали победу, не позволят переписать историю и не допустят повторения войны на нашей земле.

В целях сохранения исторической памяти в Буда-Кошелевском районе проводится работа по благоустройству памятных мест. В ней задействованы предприятия, организации, учреждения, общественные объединения¸ политические партии.

Обсуждались и другие вопросы. В частности, были рассмотрены показатели выручки ДРСУ-184, рентабельности продаж и даны соответствующие поручения.

Заместитель начальника отдела образования райисполкома Наталья Козырева напомнила о безопасности детей в летнее время и порекомендовала родителям провести с ними беседы о правилах поведения в быту, на воде, на дорогах. Чтобы дети не оставались одни, в школах для них организованы лагеря дневного пребывания, труда и отдыха. Работают игровые площадки и кружки.

– Для дошкольников предлагаем выезд в санаторий. В частности, 25 июня дети отправляются в ДРОЦ «Кристалльный» в Гомеле. На данный момент вакантны 6 мест, – проинформировала Наталья Викторовна. – Дополнительную информацию по отдыху в санатории можно получить в отделе образования райисполкома.

Наталья Козырева подчеркнула, что с 12 по 28 июня осуществляется прием документов в 1-е классы, а с 12 по 17 августа – в 10-е классы.

Евгений Коновалов

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