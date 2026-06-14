На службу по контракту о службе принимаются на добровольной основе совершеннолетние граждане Республики Беларусь, способные по своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню основного образования выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.
Для определения годности гражданина по состоянию здоровья к службе, а также его индивидуальных психологических и психофизиологических качеств проводятся медицинское освидетельствование гражданина и профессиональный психофизиологический отбор военно-врачебными комиссиями органов внутренних дел (далее — военно-врачебные комиссии).
Первоначальная подготовка осуществляется в учреждении образования «Колледж Министерства внутренних дел» в течение четырнадцати недель.
Не могут быть приняты на службу граждане, в отношении которых в ходе изучения установлено наличие фактов:
❌ совершение деяний, содержащих признаки преступления, и освобождения от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям;
❌ расторжение трудового договора (контракта) по основаниям, признаваемым дискредитирующими обстоятельствами увольнения
в соответствии с законодательством;
❌ обучение в иных учреждениях образования в очной форме получения образования на дату приема на службу;
❌ совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 18.15, частью второй статьи 18.16, частями второй-пятой статьи 19.3, статьями 19.6, 19.10 – 19.12, 24.3 – 24.4, 24.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 2021 г., а также статьями Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. по аналогичным составам административных правонарушений.
📲За всей подробной информацией обращайтесь в отдел кадров УВД Гомельского облисполкома по телефонам +375(232) 96-79-17, +375 (29) 299-02-02 или по адресу: г.Гомель, ул.Коммунаров, д.3
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