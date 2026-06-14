На службу по контракту о службе принимаются на добровольной основе совершеннолетние граждане Республики Беларусь, способные по своим личным, моральным и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню основного образования выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.



Для определения годности гражданина по состоянию здоровья к службе, а также его индивидуальных психологических и психофизиологических качеств проводятся медицинское освидетельствование гражданина и профессиональный психофизиологический отбор военно-врачебными комиссиями органов внутренних дел (далее — военно-врачебные комиссии).

Первоначальная подготовка осуществляется в учреждении образования «Колледж Министерства внутренних дел» в течение четырнадцати недель.

Не могут быть приняты на службу граждане, в отношении которых в ходе изучения установлено наличие фактов: